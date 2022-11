Renault : objectifs financiers pour 2025-30

A l'occasion de la présentation du troisième chapitre de son plan 'Renaulution', Renault Group fait part de ses perspectives financières 2025-30, dont une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2025 et de plus de 10% en 2030.



Le constructeur automobile au losange anticipe aussi un free cash-flow au-dessus de deux milliards d'euros par an en moyenne sur 2023-25, et supérieur à trois milliards par an en moyenne sur 2026-30.



Il prévoit de rétablir le paiement d'un dividende dès 2023 (au titre de 2022), avec un taux de distribution qui augmentera progressivement jusqu'à 35% du résultat net part du groupe à moyen terme, et a l'ambition de porter l'actionnariat salarié à 10% du capital en 2030.



