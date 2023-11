Le 15 novembre, Renault va s'employer à convaincre les investisseurs du potentiel de sa nouvelle entité électrique Ampère, malgré les défis du marché et la concurrence. L'IPO, essentielle à la stratégie de relance du groupe, a été repoussée à 2024.

Renault s'engage dans une opération de séduction auprès des investisseurs pour l'introduction en Bourse de sa filiale électrique Ampère, malgré un contexte de marché difficile. Luca de Meo, directeur général, avait évalué Ampère entre 8 et 10 milliards d'euros, mais des sources indiquent qu'une valorisation inférieure à 6 ou 7 milliards pourrait remettre en question l'IPO, initialement prévue pour le second semestre de 2023 et désormais envisagée pour le premier semestre de 2024. La concurrence chinoise et un ralentissement de la demande en véhicules électriques pèsent sur le projet. UBS suggère même une valorisation de 3 à 4 milliards d'euros pour Ampère.

Cependant, des alternatives à l'IPO sont envisagées, notamment la vente des parts de Renault dans Nissan. Lors de l'Investor Day, la direction d'Ampère présentera sa stratégie et ses futurs modèles, dont une nouvelle voiture électrique abordable, pour renforcer sa position face à des concurrents comme Tesla et les constructeurs chinois.

Investor Day aujourd'hui

L'avenir de Renault dans le secteur électrique dépend fortement de la réussite de l'introduction en Bourse d'Ampère. Alors que le groupe cherche à se réinventer face à une concurrence de plus en plus féroce, l'Investor Day sera un moment clé pour démontrer la viabilité et l'attractivité de sa division électrique. Avec des modèles emblématiques tels que la nouvelle R5 et la R4 en préparation, Renault mise sur l'innovation et le design pour reconquérir le marché et séduire les investisseurs. La stratégie de diversification des sources de financement, y compris la vente potentielle des parts dans Nissan, montre également la volonté de l'entreprise de s'adapter à un environnement économique en mutation.