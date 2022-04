Renault pourrait introduire ses activités de véhicules électriques en bourse

Le constructeur automobile français Renault a déclaré vendredi que "toutes les options sont sur la table" pour se séparer de son activité de véhicules électriques, y compris une éventuelle introduction en bourse au second semestre 2023. Thierry Piéton, directeur financier de Renault, a déclaré que tout projet était soumis à l'approbation de son partenaire Nissan, mais il a précisé que le constructeur japonais "est dans le coup" alors qu'il étudie ses options.

Renault a poursuivi son projet de scinder ses activités liées aux véhicules électriques et aux moteurs à combustion afin de rattraper ses rivaux tels que Tesla et Volkswagen. Ford, par exemple, a déclaré le mois dernier qu'il allait gérer ses activités liées aux véhicules électriques séparément de ses activités traditionnelles liées aux moteurs à combustion. La nouvelle a été annoncée alors que Renault a affiché un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour le premier trimestre, la hausse des prix et des ventes de véhicules électriques ayant largement compensé l'impact de la guerre en Ukraine et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le groupe, qui produit également des véhicules des marques Dacia et Lada, a déclaré vendredi que son chiffre d'affaires avait baissé de 2,7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 9,748 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars). Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires d'environ 9,61 milliards d'euros, selon les estimations de Refinitiv. En excluant les activités d'Avtovaz et de Renault Russie, le chiffre d'affaires a baissé de 1,1% à 8,9 milliards d'euros. Le mois dernier, Renault a déclaré qu'il suspendrait les activités de son usine à Moscou pendant qu'il évalue les options concernant sa participation majoritaire dans Avtovaz, le premier constructeur automobile russe. Vendredi, le constructeur automobile français a déclaré que les discussions sur l'avenir des opérations russes étaient "en cours et progressaient".

La chute du chiffre d'affaires du premier trimestre fait suite à une baisse de 17 % des ventes de véhicules de Renault, qui ont atteint 552 000 véhicules, soit les ventes trimestrielles les plus faibles depuis 2009, au plus fort de la crise financière mondiale. L'entreprise a déclaré que ses ventes de véhicules entièrement électriques et hybrides avaient augmenté de 13 % et représentaient 36 % de ses ventes. Renault a déclaré que ses prix avaient augmenté de 5,6 % par rapport au premier trimestre de 2021, le constructeur automobile cherchant à réaliser des ventes de voitures plus rentables.

Dans une note aux clients, les analystes de J.P. Morgan ont qualifié ce trimestre de "trimestre solide" pour Renault. "Renault continue de mener à bien sa politique de rationalisation des prix et des modèles et le résultat d'aujourd'hui est un nouveau pas dans la bonne direction", ont-ils écrit. Renault a confirmé ses perspectives financières énoncées en mars, à savoir une marge opérationnelle d'environ 3 % pour l'ensemble de l'année 2022, et a indiqué qu'il ferait un point plus détaillé sur ses objectifs et sa stratégie plus tard dans l'année.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs, utilisés dans tout, des capteurs de freins aux systèmes de divertissement, réduira la production automobile prévue par Renault de 300 000 véhicules en 2022, principalement au premier semestre, a indiqué l'entreprise. À la fin du mois de mars, le carnet de commandes de Renault avait atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, avec 3,9 mois de ventes.

L'action Renault a progressé d'environ 1 % dans les premiers échanges après l'annonce de ses résultats. A l'heure actuelle (10h30), l'action est en baisse de 1%.