Renault précise son projet de création d'un pôle autonome dans l'électrique

(Actualisation: précisions d'une porte-parole sur les annonces et sur une éventuelle introduction en Bourse des activités dans l'électrique)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé jeudi qu'il étudiait la création de deux "pôles d'excellence", l'un dédié aux véhicules et technologies 100% électriques et l'autre aux moteurs et transmissions thermiques et hybrides, qui rassembleraient environ 10.000 salariés chacun.

Afin d'accompagner le marché en très forte croissance de l'électrique, le groupe étudie la création en France d'une nouvelle entité dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels. "Cette entité autonome serait dotée d'un business model adapté aux spécificités de l'électrique et aurait vocation à nouer des partenariats dans les nouvelles technologies ou les services", a précisé Renault dans son communiqué.

Ce pôle regrouperait des activités d'ingénierie, dont une partie de son Technocentre, les sites de production de Cléon et du nord de la France (ElectriCity), ainsi que les fonctions support liées à ces activités. Il emploierait plus de 10.000 salariés à l'horizon 2023.

Le second pôle rassemblerait des activités de moteurs et transmissions thermiques et hybrides basées hors de France, à savoir les usines de Motores (Espagne), Séville (Espagne), Cacia (Portugal), Bursa (Turquie), Pitesti (Roumanie), Curitiba (Brésil), CorMecanica (Chili), PFA (Argentine), ainsi que les activités supports et de R&D associés.

Il emploierait un nombre quasi équivalent de salariés, soit environ 10.000 personnes à l'horizon 2023. Renault a précisé que les consultations avec les instances représentatives du personnel étaient en cours et qu'il ferait le point sur l'avancement de ces projets lors d'une journée investisseurs prévue à l'automne prochain.

Le groupe avait indiqué ces derniers mois qu'il étudiait une réorganisation d'une partie de ses activités. "Il s'agit aujourd'hui d'un point d'étape sur le périmètre que pourraient former ces deux entités", a indiqué jeudi une porte-parole du groupe à l'agence Agefi-Dow Jones.

Les deux pôles envisagés sont loin de couvrir l'ensemble des activités du groupe, qui emploie 156.000 personnes au total dans le monde. Renault a cependant affirmé que ses partenaires Nissan et Mitsubishi pourraient être associés aux réflexions sur cette réorganisation.

Une introduction en Bourse des activités dédiées à l'électrique d'ici à la fin 2023 "fait toujours partie des options sur la table", a également indiqué la porte-parole.

May 12, 2022