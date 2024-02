Renault et la société chinoise MG ont lancé de nouvelles voitures électrifiées en Europe au salon de l'automobile de Genève lundi, alors que les constructeurs automobiles chinois cherchent à prendre davantage de parts de marché à leurs anciens rivaux européens.

L'industrie automobile européenne s'efforce de réduire les coûts et de lancer des véhicules électriques (VE) plus abordables et mieux évalués afin de contrer l'arrivée de modèles chinois moins chers.

La forte présence de concurrents chinois au salon, qui revient cette semaine après une interruption de quatre ans due à la pandémie de COVID-19, montre "qu'ils s'intéressent à notre marché, à nos clients", a déclaré Luca de Meo, PDG de Renault, à Reuters.

S'adressant plus tard aux médias, après avoir dévoilé la très attendue nouvelle R5 électrique de Renault, il a insisté sur le fait que l'industrie automobile européenne était "prête à relever le défi".

Signe de l'affaiblissement de l'intérêt des constructeurs automobiles historiques pour la plupart des salons automobiles, il y avait moins d'exposants qu'avant le COVID, avec des stands dans un seul hall, au lieu de plusieurs lors du dernier salon en 2019. Le pionnier américain des VE, Tesla, n'a pas de stand.

La R5 est au cœur des efforts de Renault pour construire des VE abordables. Le concurrent Stellantis lancera cette année sa Citroën e-C3 électrique, dont le prix de départ est de 23 300 euros (25 275 dollars).

Lundi également, la marque MG de SAIC a annoncé le lancement européen de sa MG3 hybride, déjà vendue en Grande-Bretagne.

Selon le cabinet de conseil automobile français Inovev, avec 230 000 voitures vendues l'année dernière, MG a vendu deux voitures sur trois fabriquées en Chine en Europe.

Inovev estime qu'en incluant la Russie et la Turquie, les constructeurs automobiles chinois devraient vendre plus d'un million de véhicules en Europe en 2024.

L'entreprise publique chinoise SAIC a également déclaré que sa marque de véhicules électriques IM Motor lancerait son SUV électrique de luxe L6 en Europe l'année prochaine. IM Motors est également soutenu par des investissements du groupe Alibaba.

La société chinoise BYD, qui a dépassé Tesla au niveau mondial au quatrième trimestre, a perdu le prix de la "voiture de l'année" au salon face à la Scenic de Renault.

"C'est un autre symbole de notre retour dans le jeu", a déclaré Gilles Le Borgne, directeur de l'ingénierie de Renault, lors d'un événement médiatique.

Mais le fait que la berline électrique BYD Seal soit en lice pour ce prix montre à quel point les constructeurs automobiles chinois ont progressé dans leur quête de pénétration du marché européen.

Comme de nombreux autres modèles chinois, la Seal a obtenu une note Euro NCAP (programme d'évaluation des nouveaux véhicules) de cinq étoiles, ce qui est loin des échecs aux tests de collision de 2006 et 2007 qui ont entaché leurs premières tentatives de pénétrer le marché concurrentiel de l'Europe.

LA RUÉE VERS L'HÉRITAGE

En réponse à l'afflux de modèles chinois à bas prix, les constructeurs automobiles traditionnels, comme Renault, se précipitent pour développer des VE à 25 000 euros ou moins.

Sa nouvelle R5 reprend des éléments de design de la R5 à moteur thermique et de l'emblématique Super 5 de la marque, tels que les feux arrière verticaux et les couleurs vives. Ces deux modèles ont été vendus à plus de neuf millions d'exemplaires entre 1972 et 1996.

La première version de la R5 sera lancée au second semestre de l'année avec une batterie de 52 kilowattheures (KWh), une autonomie de 400 km et un prix d'environ 30 000 euros.

Jusqu'à présent, les constructeurs automobiles chinois se sont concentrés sur des modèles plus grands et plus haut de gamme. Mais on s'attend à ce qu'ils proposent des voitures plus petites à un prix inférieur ou égal à 25 000 euros.

Renault a déclaré que la première version de la R5 serait suivie "le plus rapidement possible" d'une version moins chère et moins puissante du même modèle - 40 KWh avec 300 km d'autonomie - pour 25 000 euros.

(1 $ = 0,9228 euros) (Reportage de Gilles Guillaime, Nick Carey et Marta Fiorin ; Rédaction de Richard Chang et Mark Potter)