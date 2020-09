Renault : présente la nouvelle Megane, la 4ème génération

09/09/2020 | 17:23

Le groupe présente la nouvelle Renault Megane. Ce modèle représente 7 millions de voitures vendues à travers le monde, 4 générations, 3 records sur le prestigieux circuit du Nurburgring.



La Nouvelle Mégane est équipée d'une motorisation hybride rechargeable - une première chez Renault sur le segment des compactes. Il s'agit de la motorisation E-TECH Plug-in Hybrid.



Cette version propose ainsi un poste de conduite renouvelé et modernisé qui intègre de nouveaux écrans 9,3 pouces pour le multimédia et 10,2 pouces pour le tableau de bord. Elle profite de l'ensemble des prestations du système multimédia Renault EASY LINK.



De nouvelles aides à la conduite font leur apparition. Parmi elles, l'Assistant Autoroute et Trafic, système autonome de niveau 2, offre confort et quiétude au volant.



Sur toutes les versions, elle est équipée de nouveaux projecteurs LED Pure Vision améliorant la visibilité et le confort lors des trajets.



Ce nouveau modèle présente cinq déclinaisons (berline, break, R.S. Line, R.S. et R.S. TROPHY) et un large choix de motorisations.



