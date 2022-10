Renault : progresse en Bourse après un relèvement de la recommandation d'Oddo BHF

Le titre du constructeur automobile, Renault progresse de 3,61% à 30,33 euros après un relèvement de l’opinion du broker Oddo BHF concernant la valeur de Neutre à Surperformance ainsi qu'un rehaussement de son objectif de cours de 35 à 55 euros. Le bureau d'analyses considère comme positive la stratégie du groupe qui a consisté notamment à appuyer son redressement opérationnel sur une nouvelle organisation interne et à impulser un dialogue renouvelé avec Nissan.



Après une perte de 7 milliards d'euros au premier trimestre 2020, Renault revient de loin. De nombreux analystes de la place considèrent que le plan stratégique du constructeur est jusqu'ici une réussite avec de profondes réductions de ses coûts fixes (plus de 2 milliards d'euros depuis 2019) ainsi que des relances de marques/modèles emblématiques.



Au premier semestre, Renault a certes essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,36 milliard d'euros, comprenant une perte de 2,32 milliards d'euros au niveau des activités abandonnées, contre un bénéfice de 354 millions d'euros au premier semestre 2021. Cette perte de 2,32 milliards d'euros est le fait de la charge d'ajustement non cash liée aux cessions des activités industrielles russes annoncées le 16 mai 2022. Mais la marge opérationnelle du groupe est ressortie à 988 millions d'euros, soit 4,7 % du chiffre d'affaires, en amélioration de 556 millions d'euros et 2,6 points.



Le chiffre d'affaires du groupe à 21,1 milliards d'euros s'est inscrit en légère hausse au premier semestre (+0,3%) malgré la baisse de 11,9 % des ventes mondiales du groupe sur la période.



Renault Group fera le point sur l'évolution de son activité au troisième trimestre 2022 le 21 octobre prochain et il tiendra un Capital Market Day le mardi 8 novembre 2022. A cette occasion, Luca de Meo, CEO de Renault Group et Thierry Piéton, CFO de Renault Group, présenteront une mise à jour de la stratégie du groupe et des objectifs financiers moyen-terme du plan stratégique Renaulution.