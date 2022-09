Renault : prolonge son partenariat avec Castrol jusqu'en 2027

Renault Group annonce prolonger son partenariat avec Castrol, entreprise mondiale de lubrifiants faisant partie du groupe bp, jusqu'à la fin de 2027.



Les partenaires comptent ainsi poursuivre la co-conception et la fourniture d'huiles moteurs pour le service après-vente au réseau mondial de concessionnaires des marques de Renault Group (Renault, Dacia et Alpine).



Outre l'extension du partenariat, la gamme de produits co-brandée Renault Group et Castrol sera également élargie avec un nouveau lubrifiant moteur à faible viscosité, spécialement conçu pour les véhicules compatibles Euro 7, ajoute le Losange.



