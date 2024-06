Renault : reconnu comme la marque française la plus créative

Le 26 juin 2024 à 10:44 Partager

Renault annonce avoir été reconnu comme la marque automobile française 'la plus créative et la plus vendue dans le monde'.



Concrètement, le 21 juin 2024, Renault a reçu onze prix aux 'Cannes Lions' pour quatre campagnes : Cars to Work, Plug Inn for Business, R5VOLUTION IS A FRENCH THING, et TimeFighters.



Cette reconnaissance s'ajoute aux 80 prix internationaux prestigieux remportés par la marque depuis le début de l'année, un record qui récompense le plan 'Renaulution' lancé il y a quatre ans.



Depuis quatre ans, les équipes marketing et les agences partenaires de Renault travaillent à moderniser l'image de la marque, ce qui a été récompensé par les onze 'Cannes Lions' en 2024, dont 2 grands prix, 2 gold, 4 silver et 3 bronze.



Le Losange indique être devenu 'la marque la plus récompensée du secteur automobile'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.