Renault : redéploiement des activités 'Retail' à Paris

Renault Retail Group (RRG) annonce le redéploiement de ses activités à Paris afin de répondre aux nouveaux besoins de ses clients, en particulier dans un environnement urbain.



RRG allège ainsi son empreinte immobilière et sa structure de coûts en repensant son implantation dans Paris intramuros. Ainsi, RRG compte maintenir ses quatre sites de proximité à haute valeur ajoutée (St Jacques, Lefebvre, Championnet, Charonne) mais prévoit la fermeture de 2 sites parisiens (Grenelle et Courcelles). Le Losange assure que tous les emplois des collaborateurs seront répartis sur les autres entités du Groupe.



Par ailleurs, RRG proposera de nouveaux services sur l'ensemble de ses sites parisiens: il sera désormais possible de prendre livraison de son véhicule neuf ou d'occasion à son domicile, pour un coût symbolique.



Enfin, l'Atelier Renault, vitrine internationale de la marque située avenue des ChampsÉlysées propose aux clients un parcours d'achat à la fois physique et digital inédit et innovant. 'Ce lieu emblématique préfigure le show-room urbain de demain', annonce le Losange.



