Renault : relèvement des perspectives pour 2023

Renault Group annonce revoir à la hausse ses perspectives pour l'année 2023, pointant 'principalement la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur'.



Il vise ainsi désormais une marge opérationnelle du groupe entre 7 et 8% (et non plus supérieure ou égale à 6%) et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (et non plus supérieur ou égal à deux milliards).



Pour le premier semestre, le constructeur au losange anticipe une marge opérationnelle du groupe supérieure à 7% et un FCF opérationnel de l'automobile d'environ 1,5 milliard d'euros (intégrant 600 millions d'euros de dividendes de Mobilize Financial Services).



