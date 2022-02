Renault : résultats 'robustes' pour RCI Bank and Services

Renault annonce que sa filiale RCI Bank and Services, une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l'Alliance, a enregistré des 'résultats annuels robustes en 2021'.



RCI Bank and Services atteint ainsi un résultat avant impôts du groupe de 1194 millions d'euros, en hausse de 19 % par rapport à 2020.



'RCI Bank and Services démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle économique grâce à un résultat avant impôt en nette hausse, ainsi qu'une forte rentabilité avec un ROE(Return on Equity) de 14,5 %', déclareClotilde Delbos, directrice générale adjointe, directrice financière de Renault Group, directrice générale de la marque Mobilize et présidente du conseil d'administration de RCI Banque S.A..



Le taux d'intervention de RCI Bank and Services atteint 46%, en progression de 1,8 point par rapport à l'année 2019, avant la crise sanitaire.



