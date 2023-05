Renault s'allie à Valeo dans le véhicule défini par logiciel

Renault et Valeo annoncent qu’ils étendent leur collaboration dans le SDV (Software Defined Vehicle ou véhicule défini par logiciel). L'équipementier fournira des composants électriques et électroniques essentiels, comme le High-Performance Computer, et contribuera au développement logiciel, fournissant notamment des logiciels applicatifs embarqués, comme l'assistance au parking. L’architecture du SDV permettra de proposer des véhicules toujours à jour durant l’ensemble de leur durée de vie et capables d’intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle.



" L'arrivée de Valeo dans notre écosystème tech constitue une étape importante en vue de la co-construction de notre Software Defined Vehicle " déclare François Provost, Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques de Renault Group.



" Renault Group, et sa future entité Ampere dédiée à l'électrique et au Software, continue de se renforcer sur la chaîne de valeur de demain, pour devenir l'entreprise automobile de nouvelle génération. "