Renault : s’allie au CEA pour améliorer le confort à bord

Le 26 mars 2024

Renault annonce une nouvelle collaboration avec le CEA en faveur du "confort à bord". À l’issue de 2 ans de recherche et d’essais, avec à la clé une dizaine de brevets déposés, les deux partenaires ont mis au point une "structure architecturée en mailles complexes" qui permet d’obtenir, avec une seule et même matière, et en une seule étape de fabrication additive d’impression 3D, des éléments offrant "un comportement mécanique adaptatif et des performances plus poussées".



"Plus performants, plus légers et personnalisables, les éléments ainsi créés pourraient venir en remplacer d'autres habituellement composés de l'assemblage de plusieurs matériaux comme les assises et dossiers de sièges, les accoudoirs, la console centrale", précise le constructeur.