Renault : s'associe à Geely en Chine pour une coentreprise sur l'hybride

PEKIN (Reuters) - Renault et Geely Holding Group ont annoncé lundi qu'ils s'associaient pour développer des véhicules hybrides à destination des marchés chinois et sud-coréen, alors que le constructeur français cherche à relancer ses activités en Chine après y avoir mis fin à un partenariat l'an dernier.

Dans un communiqué commun, les deux groupes ont annoncé que Renault allait utiliser le nouveau système lancé par Geely pour les véhicules hybrides afin de développer des modèles sous la marque Renault.

Aucun détail sur la production des véhicules n'a été communiqué.

Selon deux sources au fait des discussions et des documents consultés par Reuters, la future entreprise utiliserait les technologies, les chaînes d'approvisionnement et les usines de Geely pour produire des véhicules Renault, tandis que le groupe français se chargerait des ventes et du marketing.

Renault et Geely sont aussi convenus d'étudier la mise en place d'une possible entreprise commune en Corée du Sud pour y vendre les véhicules hybrides de Geely, alors que Renault est implanté dans ce pays depuis plus de deux décennies.

Un document consulté par Reuters indique que la coentreprise sino-française aurait comme priorités initiales les marchés chinois et sud-coréen mais avec le vraisemblable objectif d'élargir ses activités aux marchés asiatiques à forte croissance.

L'une des sources a déclaré que Renault et Geely envisageaient aussi de développer des véhicules entièrement électriques via cette coentreprise.

Il s'agit d'une entreprise commune aux contours similaires à celle fondée par Geely avec Daimler, mais totalement indépendante à cette dernière, alors que Renault et Daimler sont déjà partenaires par ailleurs.

Renault ambitionne de retrouver une place sur le marché chinois après avoir dissout l'an dernier sa coentreprise avec Dongfeng Motor Group.

On ne sait pas précisément dans l'immédiat comment ce nouveau partenariat affectera les opérations communes du groupe français avec Nissan.

(Reportage Norihiko Shirouzu; Yilei Sun; version française Jean Terzian)

