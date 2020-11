Renault : s'engage à employer 3.000 personnes sur son site transformé de Flins

(Actualisation: déclaration du directeur général sur les objectifs d'emploi et sur la production de la Zoé)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a détaillé mercredi la transformation de son site de Flins vers une usine dédiée à l'économie circulaire, annonçant vouloir y employer plus de 3.000 personnes d'ici à 2030.

Renault avait acté fin mai la transformation de cette usine d'environ 2.500 salariés, qui produit actuellement son modèle électrique Zoé et la Micra de son partenaire Nissan, en un "écosystème d'économie circulaire".

Le constructeur a indiqué mercredi vouloir créer ce qu'il appelle une "RE-FACTORY", soit une usine dédiée à "l'économie circulaire de la mobilité" qui sera déployée entre 2021 et 2024 et s'articulera sur différents pôles. A titre d'exemples, le pôle "RE-TROFIT" regroupera l'ensemble des activités de Renault permettant d'allonger la durée de vie des véhicules et leur usage, tandis que le pôle "RE-ENERGY" "entend faire passer à l'échelle industrielle le potentiel d'applications découlant de la batterie électrique et des nouvelles énergies", a indiqué la société dans un communiqué.

Renault compte parvenir à un bilan carbone négatif sur ce site à l'horizon 2030.

Le directeur général du groupe, Luca de Meo, a indiqué lors d'une conférence de presse virtuelle, que l'objectif de 3.000 emplois sur le site serait "peut être" atteint avant 2030. Le dirigeant a par ailleurs confirmé que la production de la Zoé se poursuivrait sur le site jusqu'en 2024.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 10:09 ET (15:09 GMT)