Renault : signature d'un accord avec Managem

Renault et Managem Group, acteur marocain dans le secteur des mines et de l'hydrométallurgie, annoncent la signature d'un memorandum of understanding visant à sécuriser l'approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et responsable pour les batteries électriques.



L'accord prévoit la fourniture par Managem Group de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025.



Renault Group s'assurera d'un approvisionnement significatif, représentant une capacité annuelle de production de batteries jusqu'à 15 GWh.



Cet accord inclut notamment la possibilité pour Managem Group, Renault Group et ses partenaires de l'Alliance de développer des coopérations potentielles sur l'approvisionnement de sulfate de manganèse et de cuivre, ainsi que sur la revalorisation des matériaux de batteries.



