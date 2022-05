Renault signe ses accords de cession en Russie avec une option de rachat

* La filiale Renault Russie cédée à la ville de Moscou

* Renault cède ses parts dans Avtovaz à l'institut NAMI

* Option de rachat sur Avtovaz en cas de retour en Russie

* Les deux opérations conclues pour un rouble symbolique-sces (Actualisé avec précisions, sources)

PARIS, 16 mai (Reuters) - Renault a annoncé lundi avoir signé des accords de cession de sa filiale Renault Russie et de sa participation dans Avtovaz, en application de la décision du constructeur automobile français de suspendre ses activités en Russie en raison de la guerre en Ukraine.

Conformément au souhait du directeur général Luca de Meo de pas non plus "insulter l'avenir" en gardant la porte ouverte à un retour en Russie lorsque la situation reviendra à la normale, le groupe au losange a également annoncé dans un communiqué disposer d'une option de rachat de ses parts dans Avtovaz, exerçable à certaines périodes au cours des six prochaines années.

Renault a précisé que son conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité la cession de 100% des parts qu'il détenait dans Renault Russie à la ville de Moscou, et de sa participation de 67,69 % dans Avtovaz, premier constructeur automobile russe, au NAMI (Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs).

"La réalisation de ces transactions n'est soumise à aucune condition, et toutes les autorisations requises ont été obtenues", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Aujourd'hui, nous avons pris une décision difficile mais nécessaire ; et nous faisons un choix responsable envers nos 45.000 salariés en Russie, tout en préservant la performance du Groupe et notre aptitude à revenir dans le pays à l'avenir, dans un contexte différent", a déclaré Luca de Meo cité dans le communiqué.

Avtovaz s'est dit dès fin mars prêt à poursuivre seul son chemin après la décision de Renault de suspendre ses activités en Russie, alors que les autorités russes se penchaient sur l'avenir de son usine moscovite.

Constructeur occidental le plus exposé au marché russe, Renault prévoit de passer une charge de 2,2 milliards d'euros au premier semestre - 2,3 milliards en incluant l'activité bancaire RCI Banque - pour déprécier ses actifs en Russie.

Selon deux sources proches du dossier, la cession de Renault Russie et de la participation dans Avtovaz a été conclue pour un rouble symbolique dans les deux cas.

Mais Luca de Meo avait souligné en avril rechercher "une solution dans le long terme, qui permette de protéger nos assets et nos employés et en fait de ne pas insulter complètement le futur, parce que la vie avance et on espère que la situation sur le terrain revienne à la normalité." (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)