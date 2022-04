Les difficultés liées à la guerre en Ukraine ne font pas dévier Renault de ses ambitions. Le groupe au losange compterait faire un premier grand point d’étape dès juillet sur son projet « Ampère », qui vise à scinder les activités électriques des activités thermiques. C’est ce qu’a rapporté en début d’après-midi Reuters sur la base de trois sources proches du dossier. La possibilité d’un changement d’organisation avait déjà été évoquée en termes généraux en février dernier.



Ces derniers jours, plusieurs médias ont indiqué que la piste d'une introduction en Bourse des activités électriques faisait partie des options sur la table. Cette opération permettrait de lever des fonds et financer des investissements coûteux. Mais également de permettre une meilleure valorisation de ces activités, comme l'illustre les capitalisations boursières très importantes des " pure players " du secteur, qu'il s'agisse de Tesla, Rivian ou encore Lucid Group.



Début mars, Ford avait déjà franchi le Rubicon en annonçant son intention de séparer ses activités liées aux véhicules électriques (regroupées dans l'entité Ford Model e) et aux moteurs thermiques (Ford Blue). Une nouvelle qui avait été accueillie avec enthousiasme sur la place de New York.



De son côté, Renault se repli de 0,52 % à 22 euros par action sur une place parisienne évoluant dans le rouge. Le titre lâche plus de 27% depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 ne perd que 9% dans le même temps.



Le groupe au losange a notamment pâti des inquiétudes des investisseurs en raison de son exposition à la Russie, qui représente son deuxième marché en volumes et où il contrôle le constructeur Avtovaz (marque Lada).