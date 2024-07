Ljubljana (awp/afp) - Le groupe Renault a signé mercredi un accord avec le gouvernement slovène pour construire à compter de 2026 sa nouvelle Twingo électrique dans l'usine de Novo Mesto, où était déjà fabriqué l'ancien modèle de la petite voiture urbaine.

"Nous nous engageons aujourd'hui dans la production de ce véhicule", a déclaré le Premier ministre Robert Golob, à l'occasion d'une cérémonie sur place, se félicitant que la Slovénie ait été sélectionnée après "une compétition impitoyable avec d'autres sites européens".

Selon Herbert Steiner, directeur industriel véhicules particuliers chez Renault, l'assemblage va démarrer en 2026.

Les médias slovènes évoquent un objectif annuel de 150.000 véhicules et à la clé, la possible création de 300 emplois supplémentaires.

Le montant des investissements et subventions n'a pas été dévoilé.

Renault avait annoncé en novembre le lancement de cette nouvelle Twingo électrique à moins de 20.000 euros, hors subventions, en collaboration avec un partenaire chinois.

Selon un premier prototype, avec ses phares ronds et sa poupe rebondie, elle reprend les lignes de la grenouille lancée en 1993 et vendue à plus de 4 millions d'exemplaires depuis.

Dotée d'une petite batterie, elle promet une consommation très basse, à 10 kWh/100 km, soit près de moitié moins que la plupart des voitures électriques. Et table sur une réduction à hauteur de 75% des émissions de CO2 sur son cycle de vie par rapport à la moyenne des véhicules thermiques actuels.

Cette annonce marque pour Renault une accélération dans la conception des véhicules, à la manière du constructeur automobile américain Tesla ou des groupes chinois.

Son patron Luca de Meo, avait dit plus tôt dans l'année vouloir réduire de moitié, de quatre à deux ans, la durée du processus de développement des produits.

La filiale slovène Revoz fabrique sur le site de Novo Mesto, à quelque 70 km de la capitale Ljubljana, depuis les années 1970 des véhicules pour Renault, dont les modèles Twingo et Clio, et emploie plus de 1.400 salariés.

Le nouvel accord permet de garantir l'avenir du site alors que sa production a chuté ces dernières années: l'usine a écoulé quelque 60.000 véhicules en 2023, contre un pic de 210.000 en 2018, pour des bénéfices en net recul.

afp/al