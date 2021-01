Renault : va lancer 14  nouveaux modèles d'ici 2025

Lors de la présentation du plan stratégique Renaulution, Renault a levé le voile sur sa stratégie pour les cinq prochaines années.



D'ici 2025, Renault lancera 14 nouveaux modèles dans sa gamme. Sept seront 100 % électriques, sept seront positionnés sur les segments C et D. Tous les nouveaux modèles de la marque seront proposés en version électrique ou hybride.



' Tout en défiant les leaders de l'hybride grâce à sa technologie révolutionnaire E-TECH, Renault maintiendra son leadership sur le marché de l'électrique grâce à de nouvelles familles de produits basés sur ses deux plateformes électriques CMF-EV et CMF-B EV ' indique le groupe.



Renault dévoile également Renault 5 Prototype. Ce modèle reprend les grandes lignes de son design originel. ' L'approche moderne est également visible dans les finitions et les matériaux choisis qui s'inspirent de l'univers de l'électronique, du mobilier et du sport ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.