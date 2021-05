Renault vise un revenu moyen sur l'Arkana deux fois supérieur à celui de toute sa gamme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a indiqué jeudi vouloir dégager un revenu moyen par véhicule deux fois plus élevé sur son SUV Arkana que pour l'ensemble de sa gamme.

Le groupe au losange compte ainsi engranger un chiffre d'affaires moyen de plus de 30.000 euros avec ce SUV, contre une moyenne de 15.000 euros pour l'ensemble de sa gamme à l'heure actuelle, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Disponible en Russie, en Corée et dans quelques pays européens, l'Arkana doit être l'un des outils devant illustrer la volonté de la marque de donner la priorité à la valeur et non plus aux volumes. Ce modèle doit notamment permettre au groupe de reconquérir le segment C, celui des monospaces compacts, bien plus rentable que le B, celui des citadines, sur lequel Renault s'est concentré par le passé.

