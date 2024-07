Saudi Aramco a entamé une vente d'obligations en trois parties, a rapporté mercredi le service de presse IFR, qui pourrait permettre de lever au moins 3 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Cette vente intervient après que l'Arabie saoudite a levé un total de 12,35 milliards de dollars lors d'une vente secondaire très attendue d'actions d'Aramco, après avoir augmenté la taille de l'offre, comme l'a montré un document.

La vente d'obligations a marqué le retour d'Aramco sur les marchés de la dette après une interruption de trois ans, profitant des conditions favorables du marché.

Aramco est depuis longtemps une vache à lait pour l'Arabie saoudite, qui cherche des fonds pour investir dans de nouvelles industries et sevrer son économie du pétrole dans le cadre de son plan Vision 2030.

Le géant pétrolier prévoit de verser 124,3 milliards de dollars de dividendes en 2024, dont la majeure partie revient au gouvernement, qui détient directement environ 81,5 % de la société.

Avec cette dernière vente d'obligations, Aramco a rejoint les grandes entreprises et les gouvernements du Golfe qui se sont précipités sur les marchés cette année pour financer leurs investissements. Le produit de cette vente sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, selon IFR.

Dans le cadre de la vente d'obligations en trois parties de mercredi, Aramco vend des obligations à échéance de 10, 30 et 40 ans. Elle a donné une première indication autour de 140 points de base (pb) au-dessus des bons du Trésor américain (UST) pour l'obligation à 10 ans, 180 pb au-dessus de l'UST pour l'obligation à 30 ans, et 195 pb pour l'obligation à 40 ans, a rapporté l'IFR.

Les entreprises publiques des marchés émergents ont émis des obligations libellées en dollars pour une valeur de 21,4 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente, selon un rapport de la société d'investissement Tellimer.

Les entreprises publiques saoudiennes sont en tête du groupe avec 23 % de la valeur totale des émissions, tandis que le gouvernement a levé 12 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars en janvier et 5 milliards de dollars de sukuk, ou obligations islamiques, en mai.

Le mois dernier, Aramco s'est vu attribuer des contrats d'une valeur de 25 milliards de dollars pour ses projets d'expansion gazière. Elle a également déclaré qu'elle achèterait 10 % de Horse Powertrain, la coentreprise de moteurs thermiques de Renault et Geely, et a annoncé un accord non contraignant avec l'entreprise énergétique américaine Sempra pour l'achat de gaz naturel liquéfié.

La dernière fois qu'Aramco a fait appel aux marchés mondiaux de la dette, c'était en 2021, lorsqu'elle a levé 6 milliards de dollars grâce à un sukuk en trois tranches. En février, elle a indiqué qu'il était probable qu'elle émette des obligations cette année.

Sa tranche à 40 ans deviendrait sa deuxième obligation la plus longue après les 2,25 milliards de dollars d'obligations arrivant à échéance en novembre 2070. (Reportage de Shamsuddin Mohd à Bengaluru, Federico Maccioni et Yousef Saba à Dubaï ; Reportage complémentaire de Marc Jones à Londres ; Rédaction de Louise Heavens et David Holmes)