Stellantis et Renault arrêtent les chaînes de montage en Espagne alors que la pénurie de puces persiste

La pénurie mondiale de puces, causée par le chaos de l'offre et l'explosion de la demande, a fait des ravages dans le secteur automobile, de nombreuses entreprises arrêtant temporairement leur production.

Deux usines Renault dans la région espagnole de Castille et Léon vont s'arrêter temporairement, l'une fermant entièrement ses portes samedi et l'autre annulant des équipes plusieurs jours cette semaine et la suivante, a déclaré un représentant du syndicat CCOO.

Dans l'usine de Stellantis à Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne, la société a annulé les équipes de nuit du samedi et du dimanche.

"Ils ont arrêté la production pendant 15 jours en février. La pénurie d'approvisionnement pourrait entraîner d'autres arrêts à tout moment", a déclaré à Reuters un représentant syndical de Stellantis.

Un porte-parole de Renault n'était pas immédiatement disponible pour faire des commentaires et Stellantis n'a pas répondu aux appels téléphoniques ou aux courriels.

Ces derniers mois, les deux entreprises ont interrompu leur production à plusieurs reprises en Espagne.