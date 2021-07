Trophées de l'innovation Renault Frères 2021 : Renault Group célèbre ses meilleurs inventeurs

Renault Group dispose de 11 000 brevets actifs et produit chaque année environ 800 brevets dans le monde. Ces brevets sont le capital intellectuel de l'entreprise. Ils ont une valeur inestimable. Tout comme le talent de leurs inventeurs. Le 1erjuillet au Technocentre de Guyancourt, Les Trophées de l'Innovation Renault Frères 2021, présidés par Jean-Dominique Sénard et Luca de Meo, respectivement Président du Conseil d'administration et CEO de Renault Group ont célébré les collaborateurs du Groupe qui innovent, créent, inventent et osent.

« L'innovation fait rêver, c'est l'étendard de notre industrie. Depuis le tout premier jour, c'est la pierre angulaire du développement de notre groupe. Elle joue un rôle crucial dans la Renaulution. Elle va tirer notre compétitivité en faisant la différence face à la concurrence. Si Renault devient une « locomotive technologique », alors les innovations sont la machine à vapeur qui fait avancer toute la structure. Quand nous imaginons une mobilité du futur rêvée, verte, connectée, partagée ou autonome, les inventeurs sont là pour façonner cette vision. C'est une grosse responsabilité, et c'est aussi une grande opportunité. »

Luca de Meo, CEO de Renault Group

Innover depuis 120 ans

Renault Group est fort d'une tradition d'innovation depuis sa création il y a 120 ans. Avec la mise en place du plan Renaulution, Renault Group aspire à être une véritable Tech Company leader sur les produits et les services de mobilité. L'innovation et le développement technologique sont clés pour atteindre cet objectif. Renault Groupe souhaite donc mieux les stimuler, les reconnaître, les valoriser et les canaliser. Treize domaines technologiques stratégiques liés notamment à la transition énergétique, à la digitalisation, à la sécurité et aux nouvelles mobilités ont été identifiés. Découvrez parmi ces thèmes les cinq inventions récompensées.

Les lauréats des prix Renault Frère élus par les salariés de Renault Group

Les prix Renault Frère Bronze, Argent et Or ont été décernés au terme des votes des salariés du Groupe. Parmi les dix innovations présentées, les plus de 3 000 votants ont désignés les trois lauréats suivants :

Le Trophée Renault Frère BRONZEa été décerné au « Système ingénieux d'ouverture de coffre automatique » Cette innovation frugale, proposée et développée par Renault Technologie Roumanie (RTR), est composée d'une tige métallique, appelée doigt, fixée sur chaque col de cygne qui contraint le ressort en position fermée et permet le déclenchement de l'auto-ouverture de la malle. Elle se substitue à la solution classique avec équilibreur.

Le Trophée Renault Frère ARGENTa été décerné à « E-Nav : la Gestion d'Énergie Optimisée des PHEV qui maximise le roulage électrique en ville ». E-Nav, avec ses algorithmes innovants, optimise la consommation de carburant des véhicules E-TECH Plug-In et garantit le roulage tout électrique dans une zone urbaine zéro émission grâce à l'utilisation du parcours GPS et des données cartographiques. Le client peut économiser jusqu'à 10 % de consommation de carburant en plus d'avoir la satisfaction d'un roulage moins polluant en ville.

Le Trophée Renault Frère ORa été décerné au « Fireman access » : accès rapide par un jet d'eau à haute pression à la batterie lithium-ion via un disque de rupture métallique ». Il s'agit d'un système de sécurité facilitant la « noyade » de la batterie d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable en cas d'incendie. Un disque de rupture métallique scelle la batterie pendant toute sa durée de vie et assure l'étanchéité requise pour son utilisation normale. Lors d'un incendie de malveillance, il cède sous la pression du jet d'eau à haute pression des pompiers pour permettre l'accès à la batterie par l'eau.

« Nous devons faire face à une complexification du produit automobile, à une complexification de l'écosystème de la mobilité, à une densification des règlementations. Plus que jamais, il est essentiel d'apporter des solutions innovantes. »

Gilles Le Borgne, Directeur de l'Ingénierie Renault Group

Les lauréats des deux prix spéciaux

Le prix spécial « Renault Frères Most Promising» distingue une solution technologique prometteuse récemment brevetée mais pas encore implémentée dans les véhicules. Le lauréat est l'aide à la conduite (ADAS) « Collision Avoidance : identification d'une manœuvre d'évitement de collision pour minimiser des risques de blessures». Les capteurs du système ADAS perçoivent l'environnement de la voiture, l'interprètent puis évaluent les dangers. Le conducteur est alerté du risque imminent, et le contrôleur de la voiture garantit la trajectoire d'évitement la plus sûre, même à grande vitesse et sur une route à faible adhérence, tout en gardant le véhicule bien en ligne.

Le prix spécial « Renault Frères Grand Prix» récompense une innovation dont la contribution pour le groupe est exceptionnelle. Le lauréat est la technologie « E-Tech - L'HYBRIDE DE RENAULT GROUP ».Déjà commercialisée et plébiscitée par les clients, la technologie hybride de Renault, E-TECH Hybrid et E-TECH Plug-in Hybrid, est révolutionnaire grâce à son innovante boite de vitesses, à crabots, sans embrayage et sans synchroniseur. Elle bénéficie de l'expérience de Renault Group en F1 et de plus de 10 ans dans le véhicule 100% électrique.

Six déclinaisons de cette technologie hybride sont disponibles sur Clio, Captur, Arkana, Mégane et Mégane Estate.

Pour 2021, les ventes en Europe de véhicules munis de la technologie E-Tech dépassent déjà 70 000 véhicules.

Pourquoi des Trophées de l'innovation nommés Renault Frères ? Louis Renault déposait à la fin du XIXème siècle le brevet de la boîte de vitesses à prise directe. Une technologie plus efficace, moins encombrante, moins bruyante et surtout offrant un meilleur rendement que les systèmes de transmission de vitesses à chaîne et courroie de l'époque. Cette innovation est à l'origine de la société Renault Frères. Le nom de cet évènement est un clin d'œil aux origines de Renault et à sa tradition d'innovation qui perdure depuis 120 ans.