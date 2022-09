USA : les promesses de vente de logements reculent pour le troisième mois consécutif

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le nombre de promesses de vente de logements aux Etats-Unis a reculé en août pour tomber à son plus bas niveau depuis l'éclatement de la crise sanitaire en 2020, alors que la remontée des taux d'emprunt dissuade les acheteurs, selon l'enquête publiée mercredi par l'Association nationale des agents immobiliers (NAR).

L'indice des promesses de vente, un indicateur avancé basé sur le nombre de contrats signés, a reculé de 2% en août, à 88,4, après avoir déjà diminué en juin et juillet. Il s'agit du plus faible niveau de l'indice depuis avril 2020, pendant le premier confinement.

Les économistes sondés par le Wall Street Journal anticipaient un repli de 1,4% sur un mois. Par rapport à août 2021, les signatures de promesses de vente s'inscrivent en baisse de 24,2%.

"La direction des taux hypothécaires - à la hausse ou à la baisse - est le principal moteur de l'achat d'un logement, et des taux à leur plus haut en une décennie ont conduit à une forte baisse des promesses d'achat", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Si les taux hypothécaires se modèrent et que l'économie continue à créer des emplois, l'achat de logements devrait également se stabiliser", a-t-il ajouté.

-Xavier Fontdegloria, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed : LBO

September 28, 2022 10:16 ET (14:16 GMT)