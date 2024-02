Paris (awp/afp) - Renault prévoit des cahots mais pas de retour en arrière dans le virage vers la voiture électrique, a déclaré jeudi son directeur général Luca de Meo.

A moyen terme, "la voiture électrique sera la technologie dominante, mais il y aura des hauts et des bas", a indiqué M. de Meo lors d'une conférence pour les analystes financiers.

Après avoir assaini ses comptes, le groupe Renault a confirmé son retour en piste en 2023 en publiant mercredi un bénéfice net de près de 2,2 milliards d'euros.

Le constructeur français récolte les fruits d'une révision radicale de son organisation industrielle et de nouvelles gammes de voitures vendues plus cher. Le groupe prévoit dix lancements sur l'année 2024, dont la Renault 5 et le Scenic électriques.

Mais le contexte économique incertain, ajouté à la suppression d'aides à l'achat, a fait ralentir la croissance des ventes d'électriques au cours des dernières semaines.

L'accessibilité des voitures électriques risque aussi de devenir une question politique à l'approche des élections européennes du mois de juin 2024, alors que les voitures thermiques neuves seront interdites à la vente en 2035 en Europe.

Le fer de lance de l'offensive du Losange, sa Mégane électrique, ne s'est pas vendu aussi bien qu'attendu, avant que son prix ne baisse fortement. Et Renault a fini par annuler l'entrée en Bourse de sa filiale électrique Ampere, face au manque d'intérêt des marchés.

Pour le patron du groupe français, les objectifs annuels de baisses d'émissions, avec des amendes à la clé, contraignent bien plus les constructeurs que la fin des ventes en 2035.

"En 2025, il faudra être à 25% de ventes d'électriques pour remplir ces objectifs d'émissions", car les hybrides ne suffisent pas pour rentrer dans le cadre, a souligné M. de Meo.

En 2023, Renault a vendu 11,3% de ses voitures en version électrique en Europe.

"Quand j'entends tout le monde minorer la performance de l'industrie automobile (dans son virage électrique, ndlr), je trouve ça un peu dangereux: l'industrie y a investi 250 milliards, il faut que ces investissements paient", a poursuivi celui qui est aussi président de l'Association des constructeurs européens.

Cependant, le marché reste encore "très dépendant" des subventions publiques, a-t-il souligné, en attendant que les prix baissent à chaque nouvelle génération de véhicule.

"On trouve beaucoup de clients sous la barre des 35.000 euros" et sur le segment des petites voitures, laissé de côté par les concurrents chinois, a souligné M. de Meo. Et c'est là que doit se positionner la Renault 5.

La CGT du groupe a dénoncé jeudi une stratégie qui "favorise principalement les actionnaires", regrettant que "la réalité du terrain démontre des disparités dans l'activité des sites de production".

"Certains, comme Sandouville opèrent à plein régime avec des heures supplémentaires, des séances supplémentaires les samedis et le recours massif à l'intérim (40% des effectifs)", selon la CGT. "D'autres sites font face à des périodes de chômage partiel financées par les congés des salariés. L'ingénierie est quant à elle surchargée avec des projets qui doivent sortir dans des délais réduits de moitié et un recours toujours plus important à la sous-traitance", ajoute le syndicat.

