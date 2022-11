Volvo Cars se désengage du moteur thermique

Stockholm (awp/afp) - Parmi les plus avancés dans la conversion vers l'électrique, le constructeur suédois Volvo Cars a annoncé mardi se désengager totalement du moteur thermique. Ce dernier va céder sa participation industrielle dans Aurobay à son propriétaire chinois Geely.

La marque basée à Göteborg dans le sud-ouest de la Suède va vendre sa participation de 33% dans Aurobay, qui exploite notamment deux usines de moteurs en Chine et en Suède, pour un montant non communiqué. Aurobay doit désormais faire partie de l'importante coentreprise à 50-50 entre Geely et Renault annoncée par ailleurs mardi dans le cadre d'une importante réorganisation du géant français, a annoncé la coentreprise dans un communiqué distinct.

L'opération, qui s'inscrit dans la stratégie du constructeur scandinave d'être 100% électrique d'ici 2030, "fait aussi de Volvo Cars le premier constructeur automobile à entièrement sortir de ses participations dans le développement et la production de moteurs à combustion interne", écrit la marque suédoise. Lors de sa naissance formelle l'an prochain, cet attelage franco-chinois comptera 19.000 employés en Europe (Espagne, Roumanie et Suède), en Chine et en Amérique du Sud, avec dix-sept usines et cinq centres de recherche et développement.

Fruit d'une scission ("spin-off") d'activités de motorisation de Volvo et Geely, Aurobay avait été créé en 2021 et emploie environ 2900 personnes, principalement en Suède et en Chine. L'entreprise exploite notamment une usine de moteurs à Skövde dans le sud de la Suède et à Zhangjiakou, dans le nord-est de la Chine.

Volvo Cars, distinct depuis 2000 du géant des poids lourds Volvo Group, vise un objectif intermédiaire de 50% de ventes dans l'électrique et de 50% dans l'hybride en 2025.

afp/vj