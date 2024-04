Le fournisseur de lithium Vulcan Energy a annoncé mercredi le démarrage de la production du premier chlorure de lithium dans son usine d'extraction en Allemagne utilisant l'énergie géothermique, une étape essentielle vers la production d'hydroxyde de lithium de qualité batterie.

"À notre connaissance, il s'agit de la première ressource produite localement, ce qui signifie que le lithium provient d'Allemagne, de la ressource qui se trouve sous nos pieds", a déclaré Cris Moreno, directeur général de Vulcan Energy, à l'agence Reuters.

Vulcan Energy a obtenu des licences pour plus de 1 000 kilomètres de terrain dans la région de la vallée du Rhin supérieur en Allemagne afin d'extraire des réservoirs souterrains une saumure très chaude riche en lithium, en utilisant la chaleur pour produire de l'électricité et extraire le lithium de la saumure.

L'Union européenne s'est fixé des objectifs en matière d'extraction, de recyclage et de raffinage du lithium, du cobalt et d'autres métaux dont elle a besoin pour sa transition écologique, mais le manque d'argent frais, les coûts énergétiques paralysants et l'opposition locale pourraient mettre ces objectifs hors de portée.

Le gouvernement allemand a créé un fonds d'investissement de 1,1 milliard d'euros pour renforcer l'accès du pays aux matières premières essentielles pour les projets verts et de haute technologie, a déclaré Vulcan Energy en février.

L'entreprise, cotée en Australie et à Francfort, a déjà conclu des accords d'achat avec des constructeurs automobiles tels que Volkswagen, Stellantis et Renault. Elle a indiqué que son usine d'optimisation de l'extraction du lithium à Landau, en Allemagne, avait déjà obtenu de bons résultats, avec une efficacité d'extraction du lithium constamment supérieure à 90 %.

Ces résultats, qui font suite à trois années de pilotage interne, reproduisent ce que Vulcan a observé dans ses laboratoires et ses usines pilotes, et sont conformes aux attentes de l'usine commerciale et au modèle de financement de Vulcan, a ajouté l'entreprise.

La production de chlorure de lithium de Vulcan sera convertie en hydroxyde de lithium de qualité batterie dans la nouvelle usine de conversion de la société à Francfort au cours du second semestre de l'année, a déclaré M. Moreno.

L'entreprise lève des fonds pour sa première usine industrielle à grande échelle, qui devrait produire 24 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, soit l'équivalent de 500 000 véhicules électriques, et qui devrait être mise en service d'ici à la fin de 2026.

"Nous espérons boucler le financement dans les quatre ou cinq prochains mois", a ajouté M. Moreno.

En février, Vulcan Energy a déclaré avoir passé l'examen préliminaire de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour un financement de la dette à hauteur de 500 millions d'euros (537,15 millions de dollars). (1 $ = 0,9308 euro) (Reportage de Riham Alkousaa à Berlin Rédaction de Matthew Lewis)