Zhejiang Leapmotor espère lever un milliard de dollars pour son entrée en Bourse

Hong Kong (awp/afp) - Le fabricant chinois de véhicules électriques Zhejiang Leapmotor Technology espère lever plus d'un milliard de dollars lors de son entrée en Bourse, ce qui pourrait être la plus grosse mise sur le marché à Hong Kong depuis le début de l'année.

La société, dont le siège se trouve à Hangzhou, propose environ 131 millions d'actions au prix de 48 à 62 dollars hongkongais (6,10 à 7,90 dollars), selon un prospectus déposé mardi auprès de la Bourse de Hong Kong.

L'introduction servira de test pour mesurer l'appétit des investisseurs pour le secteur des véhicules électriques en Chine, qui a connu une croissance considérable ces dernières années.

Le marché chinois des voitures électriques est particulièrement compétitif, les fabricants se bousculant pour tirer profit des généreuses subventions à l'achat des gouvernements locaux afin de stimuler l'industrie ces derniers mois.

En juillet, le gouvernement chinois a introduit une série de mesures dont l'extension des allégements fiscaux, afin de stimuler les ventes de voitures électriques dans un contexte de ralentissement économique.

Des mesures censées soutenir l'économie à un moment où les confinements dus au Covid-19 peuvent frapper à n'importe quel moment dans le pays, freinant l'enthousiasme des consommateurs et la confiance des entreprises.

Fondée en 2015, Leapmotor vise le marché des véhicules électriques moyen et haut de gamme, avec une fourchette de prix située entre 150'000 et 300'000 yuans (21'400 et 42'800 dollars).

Son cofondateur Fu Liquan dirige également la société de surveillance Dahua Technology, l'un des plus grands fabricants de caméras de sécurité au monde, accusé par le site IVPM en 2020 d'avoir développé des "logiciels discrimant" utilisés pour traquer des membres de la minorité ouïghoure en Chine.

De nombreux fabricants chinois de véhicules électriques cherchent à établir une présence à l'étranger et à lever des capitaux.

Pour cela, Hong Kong est une destination de cotation populaire en raison de sa proximité géographique avec la Chine continentale, mais aussi pour atteindre les acteurs américains au moment où Washington et Pékin s'opposent sur les critères de transparence d'audits des entreprises chinoises.

L'année dernière, le fabricant Wuling a vendu 400'000 véhicules électriques de la marque Mini à 4000 dollars l'engin. La voiture électrique européenne la plus vendue est la Renault Zoe, dont 77'000 exemplaires ont été vendus l'année dernière.

afp/rq