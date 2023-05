GAGNANTS ET PERDANTS DE L'ITALIE DE CROISSANCE : Italia Independent en hausse ; Fenix en baisse

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth vendredi après-midi à Piazza Affari.

---------

GAGNANTS

----------

Italia Independent est dans le vert de 14% et prend la tête du classement. Au cours du dernier mois, elle a gagné 46 % et au cours des six derniers mois 125 %. Au cours de l'année dernière, par contre, l'action a enregistré une baisse de 66%.

----------

Visibilia Editore suit avec 6,8% après trente jours de hausse de 25%. Au cours des six derniers mois, l'action a progressé de 60 % et au cours de l'année écoulée, elle a chuté de 86 %.

----------

PERDANTS

----------

Fenix Entertainment a cédé 7,2 % après avoir chuté de 26 % au cours du dernier mois et de 84 % au cours des six derniers mois. Au cours de l'année dernière, l'action a perdu 96%.

----------

Renergetica termine en queue de peloton et abandonne 6,2%. Jeudi, elle a annoncé qu'elle avait approuvé ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 2,5 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros un an plus tôt, et d'une valeur de production de 10,9 millions d'euros, contre 11,9 millions d'euros en 2021.

----------

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.