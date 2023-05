Renergetica, bénéfice en légère baisse en 2022 ; valeur de la production en baisse

(Alliance News) - Renergetica Spa a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé les résultats de l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 2,5 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros un an plus tôt, et d'une valeur de production de 10,9 millions d'euros, contre 11,9 millions d'euros en 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 4,2 millions d'euros, contre 5,6 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Ebit a été de 3,6 millions d'euros contre 4,6 millions d'euros à la fin de 2021.

La position financière nette est de 5,4 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros au 31 décembre 2021.

"Nous avons consciemment choisi, à partir du second semestre 2022, de changer la stratégie du groupe afin d'être prêts, dès les premiers mois de 2023, à prendre les actions nécessaires pour accélérer sa croissance à moyen et long terme. Cette décision a conduit à la décision mûrement réfléchie, partagée par le conseil d'administration, de ne pas s'engager contractuellement sur les nouveaux projets en cours de développement, afin de maximiser leur valeur de vente, compte tenu de l'augmentation de la valeur de marché des autorisations obtenues, dès lors qu'elles seront " prêtes à construire ". Cette stratégie, qui s'est traduite dans les états financiers consolidés de 2022 par une évaluation inférieure des différents projets non attribués, apportera des avantages plus importants aux résultats des années à venir, ce qui se traduira sans aucun doute par une croissance plus élevée et plus rapide que par le passé ", a commenté Stefano Giusto, président-directeur général de Renergetica.

Renergetica a clôturé jeudi à 6,50 euros par action.

