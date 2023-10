(Alliance News) - Renergetica Spa a annoncé jeudi que tous les membres du conseil d'administration et du conseil des commissaires aux comptes de la société ont démissionné de manière irrévocable, avec effet à la date à laquelle l'assemblée générale des actionnaires se tiendra pour les remplacer.

Les démissions ont été présentées à la lumière du fait que le 4 août Exacto Spa, d'une part, et CVA Eos Srl, d'autre part, ont signé un contrat pour la vente par Exacto en faveur de CVA Eos d'une participation de 60% dans le capital social de Renergetica, et compte tenu du changement attendu dans la structure de l'actionnariat de Renergetica qui se produirait si la transaction d'acquisition susmentionnée devait être exécutée.

Renergetica a rappelé qu'à l'issue de la transaction, CVA EOS sera tenue de lancer une offre publique d'achat complète et obligatoire sur les actions ordinaires restantes de la société, à l'exclusion des actions supplémentaires détenues par Exacto.

"La démission de tous les membres des organes de la société a été présentée en vue de l'entrée potentielle de CVA Eos en tant que nouvel actionnaire de référence de Renergetica. En mon nom propre et au nom d'Exacto, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux membres du conseil d'administration et aux auditeurs démissionnaires pour leur professionnalisme et leur travail actif dans l'intérêt de la société. En tant qu'Exacto, nous resterons actionnaires de Renergetica aux côtés de CVA Eos avec une participation de 21,77% afin d'assurer la continuité de la gestion et de confirmer notre confiance dans les perspectives d'avenir de la société", a commenté Stefano Giusto, président et CEO de Renergetica, ainsi que président de l'actionnaire de contrôle actuel, Exacto.

Jeudi, Renergetica a clôturé dans le vert, avec une hausse de 0,5 % à 9,55 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

