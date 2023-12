Renergetica SpA est une société italienne active dans le secteur des énergies renouvelables. Elle fournit un soutien complet pour le développement de centrales électriques à énergie renouvelable, de l'identification du site à l'autorisation de la centrale, en passant par la conception de la centrale et la gestion des actifs, en identifiant des solutions techniques en fonction des besoins du client. Elle est spécialisée dans le développement de projets d'énergie renouvelable et la conception de systèmes de production d'électricité hybride. Elle offre des services de soutien au développement, à l'ingénierie et à la gestion des actifs. La société fournit également une solution d'énergie hybride intelligente (SHES) pour les systèmes d'intégration des énergies renouvelables et du stockage, HGSC (Hybrid Grid Smart Controller). La société est active et gère des projets dans le monde entier.