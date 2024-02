Renesas Electronics Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants électroniques à base de semi-conducteurs. Le groupe propose des microcontrôleurs, des microprocesseurs, des amplificateurs, des convertisseurs, des commutateurs, des capteurs, des circuits intégrés, des régulateurs, etc. Le CA par marché se répartit comme suit : - industries, infrastructures et applications relatives à l'Internet des objets (56,3%) ; - industrie automobile (42,9%) ; - autres (0,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (25,1%), Chine (28,3%), Asie (21,3%), Europe (15,8%), Amérique du Nord (9,2%) et autres (0,3%).

