Les usines japonaises redémarrent progressivement après le séisme

Données financières JPY USD EUR CA 2021 973 Mrd 8 213 M 7 390 M Résultat net 2021 126 Mrd 1 067 M 960 M Dette nette 2021 673 Mrd 5 681 M 5 112 M PER 2021 19,8x Rendement 2021 - Capitalisation 2 554 Mrd 21 565 M 19 404 M VE / CA 2021 3,32x VE / CA 2022 2,24x Nbr Employés 20 814 Flottant 61,9% Tendances analyse technique RENESAS ELECTRONICS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 1 314,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 185,71 JPY Ecart / Objectif Moyen 66,3% Dirigeants et Administrateurs Hidetoshi Shibata Chairman, President & Chief Executive Officer Shuhei Shinkai Chief Finance Officer & Executive Officer Shinichi Yoshioka Chief Technology Officer & Executive Officer Tetsuro Toyoda Independent Non-Executive Outside Director Jiro Iwasaki Independent Non-Executive Outside Director