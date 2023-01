Le président de ReNeuron, Iain Ross, devient président exécutif après le départ du PDG.

(Alliance News) - ReNeuron Group PLC a annoncé mardi le départ immédiat de sa directrice générale, remplacée par un président exécutif.

La société de technologie des cellules souches et des exosomes basée à Bridgend, au Pays de Galles, a déclaré que Catherine Isted a quitté son poste de PDG avec effet immédiat mardi, ce qui a entraîné le passage du président non exécutif Iain Ross au poste de président exécutif.

Ross fait partie du conseil d'administration depuis 2021 et dirigera une restructuration de l'entreprise, a déclaré ReNeuron.

Elle a décrit Ross comme un dirigeant expérimenté de l'industrie, ayant dirigé plusieurs redressements réussis de biotechnologies, y compris des exemples récents tels que Redx Pharma PLC et Silence Therapeutics PLC.

Ross a dirigé l'entreprise en tant que président depuis février de l'année dernière avec le soutien du directeur financier de l'époque, Isted, après qu'Olav Hellobo ait démissionné de son poste de PDG après sept ans dans ce rôle.

L'annonce de mardi a marqué la nomination de Ross comme président exécutif, ce qui signifie qu'il dirigera désormais l'entreprise sans le soutien d'Isted, qui avait été promu au poste de PDG en août.

La directrice indépendante principale Barbara Staehelin a déclaré : "Nous tenons à remercier Catherine pour sa contribution au cours des 17 derniers mois, initialement en tant que CFO et plus récemment en tant que CEO, et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de la société et nous sommes très reconnaissants à Iain d'avoir accepté de diriger la société à l'avenir."

ReNeuron a déclaré que d'autres annonces seront faites en temps voulu.

Les actions de ReNeuron étaient en hausse de 0,1 % à 8,80 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

