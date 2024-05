ReNeuron Group PLC - société de technologie des cellules souches et des exosomes basée à Brigdend, au Pays de Galles - déclare que Mark Smith et Stephen Cork de Cork Gully LLP, administrateurs conjoints, ont publié une déclaration de propositions aux membres et créanciers du groupe. Les co-administrateurs déclarent avoir identifié des investisseurs de référence potentiels. Des pourparlers sont en cours avec les investisseurs potentiels. Les coadministrateurs indiquent qu'ils ont réduit les coûts en supprimant du personnel. Les coadministrateurs ont également envoyé un "document d'accroche" à 749 parties potentiellement intéressées. Les coadministrateurs sont actuellement en train de négocier et d'avoir des discussions positives avec plusieurs parties en ce qui concerne leur intérêt pour les activités et/ou les actifs du groupe.

Cours actuel de l'action : suspendu à 3,28 pence

Evolution sur 12 mois : en baisse de 55%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

