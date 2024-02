(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

ReNeuron Group PLC - Société de technologie de cellules souches et d'exosomes basée à Brigdend, au Pays de Galles - Demande la suspension de la négociation des actions de la société. Avertit que la société se trouve dans une situation financière très difficile et qu'elle a besoin d'un financement supplémentaire de toute urgence afin de poursuivre ses activités. Elle continue d'explorer un certain nombre d'options d'entreprise, y compris la recherche d'une valorisation de ses actifs physiques et intellectuels, mais reconnaît qu'en l'absence d'une injection immédiate de capitaux, elle doit faire courir un risque de licenciement à son personnel, entamer des discussions avec ses créanciers et établir l'état précis de solvabilité de l'entreprise. Il explique que s'il ne parvient pas à trouver une solution à court terme, le conseil d'administration n'aura d'autre choix que de placer l'entreprise sous administration judiciaire.

Gama Aviation PLC - Société de services aéronautiques basée à Farnborough, en Angleterre - Prévoit un chiffre d'affaires des activités poursuivies pour 2023 d'environ 145 millions de dollars, en baisse par rapport aux 168 millions de dollars de 2022. Prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts globalement en ligne avec les attentes, malgré quelques écarts de performance entre les unités opérationnelles. Termine l'année avec une trésorerie nette de 82 millions d'USD. A l'intention de restituer 16,5 millions de livres sterling aux actionnaires par le biais d'une offre publique d'achat à 95 pence par action dans le cadre d'une restitution progressive de liquidités.

CEPS PLC - Société d'investissement basée à Bath, en Angleterre, spécialisée dans le secteur industriel - annonce que les résultats pour 2023 sont conformes aux attentes, ce qui constituerait un résultat record. Ajoute que tous les segments ont pris un bon départ pour 2024. L'excédent du régime de retraite liquidé devrait s'élever à 537 086 GBP. Il estime que les recettes, nettes d'impôts, s'élèveront à 402 815 GBP, et qu'elles seront perçues en avril. Explique que cela aura un impact positif sur le compte de résultat et le bilan, car l'excédent du régime n'a pas été comptabilisé dans les comptes de la société. En outre, la société prévoit de demander l'approbation d'une réduction du capital social lors d'une assemblée générale. En outre, la société étudie une réclamation récente et présumée d'un ancien propriétaire pour dilapidation et la CEPS est en contact avec ses conseillers sur ce qu'elle considère comme une évaluation plus réaliste de la responsabilité et du montant, le cas échéant.

Sondrel Holdings PLC - Fournisseur de services de conception de semi-conducteurs basé à Reading, Angleterre - Confirme la réception de paiements d'un montant de 1,5 million de livres sterling dans le cadre d'un contrat de circuits intégrés à application spécifique clés en main avec un fournisseur de niveau 1 du secteur automobile. Les discussions avec le client sur la résolution du financement de l'extension du projet se poursuivent et des paiements supplémentaires sont attendus dans les mois à venir, en supposant l'achèvement de l'étape "tape out" et en incluant le solde de 0,2 million de livres sterling. D'importantes nouvelles opportunités commerciales ASIC sont en cours de négociation finale pour un démarrage du projet début 2024 et les indications restent encourageantes quant à la forte demande des marchés européens et américains pour les services ASIC clés en main de Sondrel, indique la société. Des pourparlers sont en cours avec les fournisseurs pour améliorer les conditions des accords d'approvisionnement existants. La société continue de rechercher des capitaux supplémentaires avant la fin du mois de mars 2024 pour répondre aux besoins en fonds de roulement à court terme.

Upland Resources Ltd - Société pétrolière et gazière basée à Londres, qui possède des actifs en Malaisie, en Tunisie et dans la mer du Nord britannique - Mises à jour concernant la campagne d'exploration du bloc Sarawak SK334. Elle explique que des activités préalables au forage ont été identifiées et qu'un programme de travail préalable au forage a été élaboré afin de permettre un démarrage rapide des activités et d'accélérer le programme de forage.

Gore Street Energy Storage Fund PLC - investisseur dans des projets de stockage d'énergie à l'échelle de l'utilité - Trading update. Réaffirme l'objectif de dividende de 7 % de la valeur nette d'inventaire pour l'exercice financier. Maintient un bilan sain avec un faible endettement. Au 31 décembre, le fonds disposait de 66 millions de livres sterling en liquidités ou équivalents de liquidités. La flotte opérationnelle est en passe de plus que doubler d'ici à la fin de 2024, selon la société.

Clontarf Energy PLC - société d'exploration et de production de lithium et de gaz naturel axée sur l'Amérique du Sud et l'Afrique - note que la Bolivian State Lithium Co a officiellement lancé, le 26 janvier, son deuxième appel d'offres pour sept salares (marais salants) prioritaires à Potosi et Oruro. Cet appel d'offres comprend des propositions d'extraction directe de lithium et fournira une base juridique solide pour les travaux, conformément à la législation bolivienne. Clontarf a été encouragé à soumettre des offres pour la poursuite du développement des salares clés d'Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana et Empexa. En outre, la Bolivie a participé activement à l'initiative prioritaire de l'Union européenne sur le lithium. Une délégation de l'UE s'est notamment rendue en Bolivie et en Argentine en novembre et décembre 2023, et a effectué plusieurs visites de sites.

Trident Royalties PLC - redevances minières et streaming, fournissant une exposition d'investissement aux métaux de base, aux batteries, aux métaux précieux et aux métaux en vrac - déclare des recettes trimestrielles de 3,2 millions USD provenant de l'exposition à l'or, au cuivre et au minerai de fer, soit une augmentation de 63 % par rapport au troisième trimestre, principalement due à des livraisons saisonnièrement plus élevées du portefeuille d'exploitation de l'or. Si l'on exclut la redevance sur le cuivre de Mimbula, les recettes ont été légèrement supérieures à celles du quatrième trimestre 2022. La dette nette de Says au 31 décembre était de 22 millions USD.

Ethernity Networks Ltd - Fournisseur israélien de technologie de semi-conducteurs de traitement de données pour les appareils de réseau - Suite à l'annonce du 31 janvier, le tribunal de Lod a approuvé, le 4 février, le plan de règlement proposé par les créanciers, dont les détails ont été annoncés le 11 janvier. Suite à cette approbation, l'entreprise peut désormais poursuivre ses activités et ses opérations comme à l'accoutumée.

