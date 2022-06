ACME Group va investir 6,7 milliards de dollars dans un projet d'hydrogène vert dans le Karnataka en Inde

Cet investissement intervient alors que l'Inde vise à fabriquer cinq millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030 pour atteindre ses objectifs climatiques et devenir un centre de production et d'exportation de ce carburant.

L'usine d'hydrogène vert et d'ammoniac, qui créera environ 2 000 emplois, aura la capacité de produire 1,2 million de tonnes par an. Elle sera également dotée d'une unité d'énergie solaire.

L'hydrogène vert, produit à l'aide d'énergie renouvelable, possède certaines des meilleures références environnementales parmi les carburants à combustion plus propre. Ce carburant sans carbone est fabriqué à l'aide d'une énergie renouvelable provenant de sources éoliennes ou solaires pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène.

Bien que l'hydrogène vert ne soit pas actuellement fabriqué en Inde à une échelle commerciale, les hommes d'affaires indiens Mukesh Ambani et Gautam Adani ont annoncé leur intention de le produire.

Plus tôt en mai, le Karnataka a signé un accord de 6,4 milliards de dollars avec ReNew Power, cotée en bourse aux États-Unis, sur une période de 7 ans, pour des projets énergétiques dans l'État.

L'Inde, dont la population est plus de trois fois supérieure à celle de l'Union européenne, a une consommation d'énergie par habitant beaucoup plus faible, mais un taux de croissance de la demande énergétique parmi les plus rapides au monde.

(1 $ = 77,6200 roupies indiennes)