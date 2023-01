Davos 2023 : L'entreprise indienne ReNew Power explore un projet d'hydrogène vert en Égypte

L'entreprise, qui produit désormais près de 1,8 % de l'électricité totale de l'Inde chaque année, a une capacité totale de 13 gigawatts (GW) d'énergie éolienne et solaire, y compris des projets en cours.

ReNew Power étudie actuellement les possibilités d'hydrogène vert, notamment en Égypte, après avoir signé un accord-cadre lors de la conférence sur le climat COP27 l'année dernière, a déclaré Sumant Sinha à Reuters à Davos, au Forum économique mondial.

"Nous n'avons pris aucune décision d'investissement pour l'instant, mais nous effectuons des travaux de développement pour voir si nous pouvons arriver à ce stade", a déclaré Sinha.

L'usine serait située à environ 200 kilomètres au sud de la capitale Le Caire et l'hydrogène vert serait expédié par le canal de Suez.

"L'énergie sera expédiée de l'endroit où elle est produite par des lignes construites par le gouvernement égyptien jusqu'à la zone économique du canal de Suez, puis nous la convertirons en ammoniac si nécessaire, la mettrons sur un navire et l'expédierons via le canal de Suez soit vers le côté européen, soit vers le côté asiatique, en fonction de la demande", a-t-il déclaré.

Une décision d'investissement finale sur le projet est attendue dans les 18 mois suivant la signature de l'accord.

L'Inde, l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, souhaite faire passer sa production d'énergie renouvelable à 500 GW d'ici 2030, contre une production actuelle d'environ 120 GW, selon les données du gouvernement.

Sur ce total, environ 180 GW ont déjà été mis aux enchères pour des projets d'énergie solaire et éolienne.

La part de marché de ReNew Power dans les nouvelles offres est d'environ 12 %, a déclaré Sinha.

L'Inde prévoit également de produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2030, ce à quoi ReNew Power veut participer.

L'Inde est le troisième plus grand marché de l'électricité au monde, avec une demande qui augmente d'environ 6 % par an.

"L'Inde a également de très bonnes ressources naturelles et nous pouvons expédier de l'Inde tout comme nous pouvons le faire de l'Égypte."

FINANCER LES TECHNOLOGIES PROPRES

ReNew Power, qui a été financée par des investisseurs dont Goldman Sachs et le fonds souverain ADIA d'Abu Dhabi, a levé plus de 6,5 milliards de dollars de capitaux, à la fois sous forme d'actions et de dettes.

M. Sinha a déclaré que si le financement était facile pour son entreprise de technologie propre, l'Inde étant un grand marché où les entreprises sont "relativement sophistiquées", il a été plus difficile pour d'autres pays, notamment en Afrique, qui doivent avoir accès aux marchés mondiaux de la dette.

M. Sinha a déclaré qu'une perspective économique mondiale plus faible pourrait également signifier des coûts d'intrants moins élevés et des taux d'intérêt en baisse, ce qui se traduirait par un meilleur climat pour les entreprises de technologies propres.

"L'une des principales raisons pour lesquelles il y a tant de volatilité sur les marchés des capitaux, en particulier pour les actions des technologies propres, est la hausse des taux d'intérêt", a-t-il déclaré.