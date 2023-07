ReNew Energy Global Plc (« ReNew » ou la « Société ») (NASDAQ : RNW) (NASDAQ : RNWWW) annonce avoir déposé son rapport annuel sur formulaire 20-F pour l'exercice clos au 31 mars 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le rapport annuel sur formulaire 20-F est consultable via la section des relations avec les investisseurs du site web de ReNew à l'adresse https://investor.renewpower.in/ et sur le site web de la Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov. ReNew fournira sur demande, gratuitement et à tous les actionnaires des copies papier de ces documents.

À propos de ReNew :

ReNew est le chef de file indien des solutions de décarbonisation coté au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d'énergie propre de ReNew, qui s'élevait à environ 13,7 GW sur une base brute au 31 mars 2023, est l'un des plus importants au monde. En plus d'être un producteur d'électricité indépendant majeur en Inde, ReNew fournit des solutions complètes de manière juste et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre le changement climatique. Pour plus d'informations, consultez renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

