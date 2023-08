ReNew Energy Global plc, anciennement ReNew Energy Global Ltd, est un producteur d'électricité indépendant (IPP). La société est engagée dans la production d'énergie renouvelable. Elle développe, construit, possède et exploite des projets d'énergie éolienne à l'échelle industrielle, des projets d'énergie solaire à l'échelle industrielle, des projets d'énergie ferme à l'échelle industrielle et des projets d'énergie solaire distribuée. La société dispose d'une capacité totale d'environ 10 gigawatts de projets d'énergie éolienne et solaire en Inde, y compris des projets mis en service et engagés. Son portefeuille comprend plus de 100 projets opérationnels d'énergie éolienne et solaire à l'échelle industrielle répartis dans 9 États indiens.