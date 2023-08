ReNew Energy Global Plc (« ReNew » ou « la Société ») (NASDAQ: RNW, RNWWW) a annoncé ce jour que sa deuxième assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) se tiendra à Londres, Royaume-Uni, le 12 septembre 2023.

La Société proposera à l’AGA d’approuver les résolutions suivantes :

Résolution n° 1 Recevoir les rapports annuels et les comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2023 conformément à la loi britannique sur les sociétés ; Résolution n° 2 Approuver le rapport sur la rémunération des administrateurs de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2023 ; Résolutions n° 3 – 5 Approuver le renouvellement du mandat des administrateurs indépendants non exécutifs : M. Manoj Singh, Sir Sumantra Chakrabarti et Mme Vanitha Narayanan ; Résolutions n° 6 – 8 Approuver la nomination des administrateurs indépendants non exécutifs : Mme Paula Gold-Williams, Mme Nicoletta Giadrossi et M. Philip Graham New ; Résolution n° 9 Reconduire KNAV Limited en qualité de commissaires aux comptes britanniques de la Société ; Résolution n° 10 Autoriser le conseil d’administration et le comité d’audit à fixer la rémunération des commissaires aux comptes ; Résolution n° 11 Modification du plan incitatif 2021 afin d’augmenter le plafond global d’actions de 65 030161 actions à 88 000 000 actions ; Résolution n° 12 Modification du plan incitatif 2021 du personnel non salarié afin d’augmenter le plafond global d’actions de 300 000 actions à 1 300 000 actions ; Résolution n° 13 Autoriser l’attribution d’actions dans le cadre du plan incitatif 2021 et du plan incitatif 2021 du personnel non salarié ; Résolution n° 14 Suppression des droits de préemption relatifs à l’attribution de titres de participation dans le cadre du plan incitatif 2021 et du plan incitatif 2021 du personnel non salarié, et Résolution n° 15 Modification des statuts de la Société à la suite de la modification du pacte d’actionnaires.

Seuls les actionnaires inscrits au plus tard à 23h59 (heure avancée de l’Est) le 10 août 2023 (la « date de référence ») auront le droit de participer et de voter à l’AGA. Les modifications apportées au registre des membres après la date de référence ne seront pas prises en compte aux fins de déterminer les droits de toute personne à participer et à voter à l’assemblée. Les actionnaires véritables, dont les actions de la Société sont détenues sur un compte de société de courtage ou par un courtier, une banque ou un autre mandataire, recevront des informations sur la manière dont ils peuvent donner des instructions pour le vote afférent à leurs actions à l’assemblée.

L’avis de convocation à l’AGA et les comptes et rapports annuels de la Société en vertu de la loi britannique sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 mars 2023 (rapport des administrateurs, rapport stratégique, rapport sur la rémunération des administrateurs, comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 mars 2023) devraient être publiés le, ou vers le, 14 août 2023. Ils seront alors disponibles à la page Relations avec les investisseurs du site Web de ReNew à l’adresse https://investor.renew.com et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse www.sec.gov. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies papier de ces documents en adressant une demande écrite au siège social de la Société.

Cotée au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW), ReNew est le chef de file indien des solutions de décarbonation. Le portefeuille d'énergie propre de ReNew, qui s'élevait à environ 13,7 GW sur une base brute au 31 mars 2023, est l'un des plus importants au monde. En plus d'être un producteur d'électricité indépendant majeur en Inde, ReNew fournit des solutions complètes de manière juste et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, des offres d'énergie à valeur ajoutée par le biais de la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre le changement climatique.

