ReNew est l'une des entreprises d'énergie propre à atteindre le plus rapidement la barre des 10 GW La Société est l'un des principaux producteurs d'énergie solaire et éolienne en Inde, contribuant à hauteur d'environ 10 % à la production globale d'énergie renouvelable du pays

ReNew (la « Société »), l'une des plus grandes entreprises d'énergie propre au monde, a annoncé mercredi avoir achevé la construction de 1,94 GW d'actifs d'énergie renouvelable au cours de l'exercice 2024, portant la capacité cumulée mise en place par la Société à plus de 10 GW. En tenant compte des actifs vendus, la capacité de production de revenus de la Société s'élevait désormais à 9,52 GW au 31 mars 2024. La société a ajouté 1 174 MW d'énergie solaire et 768 MW d'énergie éolienne au cours de l'exercice 2024. Il s'agit de l'une des plus importantes augmentations de capacité d'énergie éolienne parmi toutes les entreprises en Inde, en une seule année.

Au cours de l'exercice 2024, ReNew a contribué à hauteur d’environ 10 % de la production totale d'énergie solaire et éolienne de l'Inde. La Société possède le plus important portefeuille éolien de l'Inde, s’élevant à 4,7 GW, ce qui représente 10,5 % de la capacité totale d'énergie éolienne de l'Inde. En 2023-2024, ReNew a remporté des enchères pour fournir 4,8 GW (PPA) de capacité d'énergie renouvelable, ce qui représente 10,1 % de la capacité totale pour laquelle des appels d'offres ont été conclus au cours de l'année. À l'avenir, cela pourrait permettre à la Société de doubler son portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable pour atteindre 20 GW d'ici à 2027/2028.

Très présente dans le pays avec plus de 150 sites d'énergie renouvelable dans 10 États indiens, ReNew emploie plus de 4 000 personnes. Grâce à son portefeuille équilibré d'énergie solaire et d'énergie éolienne, la Société figure parmi les dix premières sociétés d'énergie renouvelable à l’échelle mondiale (hors Chine). Elle a également réalisé une intégration en amont, en fabriquant des modules et des cellules solaires. Le secteur B2B de ReNew compte des clients de premier ordre, parmi lesquels Amazon, Microsoft, Toyota, Suzuki, Ultratech Cement et DCM Shriram.

Les plans d'expansion de ReNew s'appuient sur des fondamentaux solides. Au 31 décembre 2023, la société a revendiqué un bilan d'environ 10,6 milliards USD (env. 88 600 INR crore), avec une forte visibilité de financement pour les projets actuels et futurs.

Sumant Sinha, fondateur et PDG de ReNew, a déclaré : « Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli pour atteindre ce jalon. ReNew continue d'être au cœur de la transformation de l'Inde en tant que leader de l'énergie propre et nos ambitions ne cessent d’augmenter. Nous allons doubler la quantité d'énergie propre que nous produisons au cours des prochaines années, tout en poursuivant nos efforts pour que notre entreprise atteigne la neutralité carbone complète d'ici à 2040. »

« Le Premier ministre Narendra Modi a présenté une vision audacieuse visant à tripler la capacité de l'Inde en matière d'énergies renouvelables d'ici à la fin de la décennie, et nous sommes déterminés à œuvrer pour que l'Inde devienne un leader mondial en matière d'énergies propres. »

L'expansion de la capacité opérationnelle de la Société intervient alors que l'Inde vise à atteindre une capacité de 500 GW d'énergie non fossile et à réduire ses émissions de carbone d'un milliard de tonnes d'ici à 2030.

Établie en 2011, ReNew a été un précurseur dans l'industrie des énergies renouvelables en Inde. La Société a démarré ses activités avec un projet éolien de 25 MW dans l’État du Gujarat puis s'est lancée dans l'énergie solaire en 2014. ReNew est devenue la première entreprise d'énergie propre à réaliser une capacité opérationnelle de 1 GW en 2016, chiffre qu’elle a doublé dès l'année suivante pour atteindre 2 GW. En 2019, ReNew est devenue la première entreprise indienne d'énergie renouvelable à franchir la barre des 5 GW. La Société a été cotée au Nasdaq en 2021 avec une évaluation de plus de 8 milliards USD ; à ce moment-là, sa capacité totale était supérieure à 6 GW. Au cours de l'exercice 2023-2024, ReNew a ajouté 1,94 GW de capacité, soit l'une des plus importantes augmentations en un an.

La Société a joué un rôle important dans l'écologisation de l'économie indienne au cours de la dernière décennie. Avec une capacité proche de 10 GW, ReNew va pouvoir produire 21 milliards d'unités d'électricité propre, soit suffisamment pour alimenter 5,9 millions de foyers et éviter 17 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. Au cours des sept dernières années, ReNew a permis d'éviter environ 72 millions de tonnes d'émissions de carbone.

En tant qu'entreprise citoyenne responsable, ReNew travaille en étroite collaboration avec les communautés pour créer un impact positif au niveau local, et a économisé plus de 600 millions de litres d'eau grâce au déploiement du nettoyage robotisé des modules solaires au cours des trois dernières années. Les initiatives sociales de l'entreprise ont bénéficié à plus d'un million de personnes en Inde.

ReNew a également pris les devants en adoptant les technologies de la quatrième révolution industrielle. La société a déployé des outils d'analyse avancés dans l'ensemble de son portefeuille solaire et éolien afin d'améliorer la performance des actifs de 35 %.

ReNew a par ailleurs reçu une reconnaissance internationale significative pour son travail. Elle a notamment été citée par MIT Technology Review dans sa liste mondiale 2023 des quinze plus importantes entreprises de technologie climatique à suivre, a été reconnue à deux reprises par le Forum économique mondial comme faisant partie de son Global Lighthouse Network, et a été déclarée « Energy Transition Changemaker » (Acteur du changement en matière de transition énergétique) lors de la COP28 de l'ONU.

À propos de ReNew :

ReNew est une entreprise cheffe de file des solutions de décarbonation cotée au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d'énergie propre de ReNew, qui s'élevait à environ 13,8 GW sur une base brute au 31 décembre 2023, est l'un des plus importants au monde. En plus d'être un très important producteur indépendant d'électricité en Inde, nous fournissons des solutions complètes de manière juste et inclusive dans les domaines de l'énergie propre, ainsi que des offres d'énergie à valeur ajoutée grâce à la numérisation, au stockage et aux marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240410972870/fr/