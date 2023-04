ReNew mobilise 400 millions de dollars en obligations vertes, avec une forte demande des investisseurs mondiaux

La souscription des ordres dépasse d'environ 4 fois le volume d'émission, réduisant de 35 points de base le niveau des prix et mettant fin à une année de trêve pour les nouvelles émissions à haut rendement en Inde

ReNew Energy Global Plc ("ReNew" ou "la société") (Nasdaq : RNW, RNWWW), leader de l'énergie propre en Inde (en termes de capacité totale mise en service), a annoncé jeudi que sa filiale à 100 %, Diamond II Limited, avait levé 400 millions de dollars sur une émission d'obligations vertes garanties de premier rang.

Les obligations vertes ont suscité une forte demande de la part d'investisseurs des États-Unis, d'Europe et d'Asie, ouvrant ainsi la voie à l'émission d'obligations à haut rendement en Inde après une pause de plus d'un an sur l'ensemble du marché. La demande des investisseurs a été sursouscrite près de quatre fois, totalisant plus de 1,5 milliard de dollars, provoquant un resserrement des prix de 35 points de base. Cette émission confirme la capacité de ReNew à lever des capitaux et assure à ses actionnaires la solidité de son bilan et de ses liquidités.

Les billets de trésorerie offrent un taux d'intérêt nominal de 7,95 % en dollars américains et ont été notés Ba3 par Moody's et BB- par Fitch. Le produit de l'émission sera consacré au refinancement de la dette existante en dollars et au financement de divers projets de croissance. Les obligations ont été validées par la Climate Bond Initiative et répondent aux principes de l'ICMA en matière d'obligations vertes. Les obligations font également l'objet d'une évaluation de l'impact sur le développement.

Kailash Vaswani, directeur financier de ReNew a déclaré : "Notre émission d'obligations vertes a relancé le marché indien des obligations à haut rendement en dollars après un an de latence. La forte demande des investisseurs mondiaux témoigne de l'intérêt croissant pour les énergies renouvelables et confirme notre position de leader du secteur. La levée de fonds d'entreprise au taux prévu est en phase avec notre stratégie à long terme et nous permettra d'accélérer le développement de nos activités dans le domaine des énergies renouvelables, de réduire le coût de notre capital, de stimuler l'innovation et de créer un impact positif sur l'environnement."

Au cours de l'exercice 2023, ReNew a reversé plus d'un milliard de dollars à ses porteurs d'obligations offshore. La société a refinancé, au cours de l'exercice écoulé, 525 millions de dollars sur les marchés nationaux, outre le remboursement de 480 millions de dollars de dettes provenant des flux de trésorerie générés en interne.

En février, l'entreprise a fait le choix stratégique de se rebaptiser ReNew, en référence à sa transformation de pure acteur des énergies renouvelables en véritable partenaire de la décarbonisation, proposant des solutions de bout en bout à travers les différentes facettes de la décarbonisation, notamment l'énergie propre, le stockage de l'énergie et les marchés du carbone. ReNew exploite les technologies numériques et l'IA propriétaire en réponse aux exigences de plus en plus complexes des clients et des utilisateurs d'énergie renouvelable, domaine dans lequel ReNew fait figure de leader sur le marché.

