Le conseil d’administration (le « conseil ») de ReNew Energy Global plc (« ReNew ») a accepté la démission de M. Kedar Upadhye en tant que Directeur financier de ReNew Energy Global Plc, le 6 septembre 2023. M. Upadhye démissionnera le 30 octobre 2023. La décision prise par M. Upadhye de démissionner est purement personnelle et ne résulte pas d’un différend ou d’un désaccord avec ReNew, son conseil d’administration ou sa direction, ni d’aucune question relative aux opérations, aux performances, aux politiques ou aux pratiques de ReNew. Le conseil d’administration tient à remercier M. Upadhye pour ses conseils d’administration et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.

M. Upadhye restera Directeur financier de ReNew jusqu’à la date effective de sa démission. Consécutivement à la démission de M. Upadhye, M. Kailash Vaswani a été nommé directeur financier de ReNew avec effet au 31 octobre 2023.

M. Upadhye a indiqué ce qui suit : « ReNew fait figure de leader sur le marché indien des énergies renouvelables, y compris en matière de gouvernance et de contrôles, et je pense que l’entreprise a un avenir extraordinaire devant elle. Je tiens à remercier le conseil d’administration et la direction générale de ReNew, en particulier Sumant, pour cette expérience enrichissante. »

M. Vaswani occupe le poste de président des finances d’entreprise chez ReNew, a précédemment occupé le poste de directeur financier par intérim et est l’un des membres de l’équipe fondatrice de l’entreprise. Il a joué un rôle essentiel dans la mobilisation de plus de 15 milliards de dollars de dettes et de capitaux propres pour la société depuis sa création. Par ailleurs, M. Vaswani a été responsable des opérations de fusion et d’acquisition avec plusieurs investisseurs de premier plan et a également dirigé la trésorerie, l’allocation des capitaux, les relations internationales et la gestion des liquidités. Au sein de la direction de ReNew, il a contribué de manière significative à la croissance de l’entreprise en participant aux décisions stratégiques et à la mise en place de l’organisation, ainsi qu’à la croissance du portefeuille d’actifs par le biais d’ajouts organiques et inorganiques.

M. Vaswani a obtenu le titre d’expert-comptable et a travaillé auparavant sur les marchés financiers. Sa carrière a débuté en tant qu’analyste de recherche chez CRISIL (propriété de S&P et principal fournisseur de services de notation en Inde) avant de rejoindre Morgan Stanley dans un rôle de recherche sur les revenus fixes couvrant les marchés obligataires américains et européens. M. Vaswani a aussi travaillé pour Aditya Birla Group et Saffron Asset Advisors, où il a occupé diverses fonctions dans les domaines de la finance d’entreprise et de l’investissement. Il les a aidés à prendre des décisions d’investissement pour un montant supérieur à 6,5 milliards de dollars américains en Inde et aux États-Unis.

M. Vaswani a indiqué : « Je suis ravi d’assumer ce rôle et de poursuivre mon parcours de construction de ReNew pour en faire le meilleur fournisseur de solutions de décarbonisation au monde. Ce n’est que le début d’une opportunité de transition énergétique sur plusieurs décennies, et je suis très enthousiaste à l’idée de faire partie de l’équipe de ReNew. »

M. Sumant Sinha, fondateur, Président-directeur général de ReNew, a indiqué : « Il est regrettable de voir M. Kedar partir, mais nous sommes conscients que les gens ont des raisons personnelles. Nous lui souhaitons beaucoup de succès. Notre organisation a la chance de pouvoir compter sur quelqu’un du calibre de Kailash et nous sommes ravis qu’il puisse reprendre le rôle de directeur financier. Kailash a contribué à aider ReNew à atteindre une position de leader dans le secteur grâce à ses dix années d’activités de collecte de fonds et de finance au sein de ReNew. »

À propos de ReNew

ReNew est la première entreprise indienne de solutions de décarbonisation cotée au Nasdaq (Nasdaq : RNW, RNWWW). Le portefeuille d’énergie propre de ReNew, d’environ 13,7 GW sur une base brute au 30 juin 2023, est l’un des plus importants au niveau mondial. En plus d’être un important producteur d’électricité indépendant en Inde, ReNew fournit des solutions de bout en bout de manière juste et inclusive dans les domaines de l’énergie propre, des offres d’énergie à valeur ajoutée par le biais de la numérisation, du stockage et des marchés du carbone qui font de plus en plus partie intégrante de la lutte contre le changement climatique. Pour plus d’informations, visitez renew.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

