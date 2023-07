Sembcorp Industries Ltd. (SGX:U96) est en pourparlers pour acquérir des projets d'énergie verte totalisant 1,1 gigawatts (GW) de ReNew Energy Global Plc, l'opération étant estimée à 1,2 milliard de dollars au niveau de l'entreprise et à environ 450 millions de dollars en termes de capitaux propres, ont déclaré deux personnes au fait de l'évolution de la situation. Mint avait précédemment rapporté que Torrent Power, basée à Ahmedabad, avait soumis une offre non contraignante pour les mêmes projets comprenant des actifs solaires et éoliens de 350 mégawatts et 750 MW, respectivement. Sembcorp et Torrent Power étaient en concurrence pour l'acquisition de India Infrastructure Fund II, une société de capital-investissement détenue par l'entreprise américaine Global Infrastructure Partners, afin d'acheter Vector Green Energy Private Ltd, que Sembcorp Green Infra Ltd. a finalement acquis pour une valeur de 474 millions de SGD, soit 345 millions de dollars.

"Sembcorp fait preuve de diligence raisonnable. Torrent est également intéressé par les actifs", a déclaré l'une des deux personnes citées ci-dessus, sous couvert d'anonymat. Sembcorp, qui est cotée à la Bourse de Singapour, possède un portefeuille énergétique de 18,5 GW, dont 11 GW sont des projets d'énergie renouvelable, notamment éolienne, solaire et de stockage d'énergie.

Sur ce total, son portefeuille d'énergies renouvelables installé et en cours de développement en Inde s'élève à 3 GW, dont 1 GW d'actifs solaires et 2 GW d'actifs éoliens. La société augmente encore ses investissements dans le secteur de l'énergie verte en Inde après la vente de Sembcorp Energy India Ltd. à Tanweer Infrastructure Pte. Ltd. pour 117,00 milliards de roupies indiennes.

Sembcorp Energy exploite deux projets de centrales électriques au charbon supercritiques d'une puissance totale de 2,6 GW. Un porte-parole de ReNew Energy Global Plc a répondu par courriel : "Nous n'avons aucun commentaire à faire. Les questions posées aux porte-parole de Sembcorp Industries et de Torrent Power dimanche soir n'ont donné lieu à aucune réponse jusqu'à l'heure de la mise sous presse. Entre-temps, ReNew Energy Global travaille à la vente de ses capacités opérationnelles d'énergie propre dans le cadre de sa stratégie de recyclage des capitaux, afin de réinvestir le produit de la vente dans la construction de nouveaux actifs d'énergie propre.

ReNew a étudié plusieurs possibilités, notamment la vente d'une participation de 30 % dans ses projets commerciaux et industriels de 2,3 GW. Elle a récemment annoncé un partenariat avec Petroliam Nasional Bhd, l'entreprise publique malaisienne de pétrole et de gaz, dans le cadre duquel Gentari Sdn Bhd, filiale de Petronas, achètera une participation de 49 % dans le projet de production d'électricité de pointe de 403 MW de ReNew, qui est cotée au NASDAQ. L'Inde connaît une forte augmentation des transactions dans le domaine de l'énergie verte.

Mint a fait état de plusieurs transactions, notamment des investissements de la banque japonaise Sumitomo Mitsui Banking Corp. et de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, ainsi que du projet de la société de capital-investissement Intermediate Capital Group d'investir 250 millions de dollars dans Amp Energy India. Au 31 mars, la capacité globale de production d'électricité de l'Inde s'élevait à 416,05 GW, dont 125,16 GW proviennent des énergies renouvelables, l'énergie solaire représentant 66,78 GW et l'énergie éolienne 42,63 GW. En outre, des efforts sont déployés pour mettre en œuvre 82,62 GW de capacité d'énergie verte, et 40,89 GW supplémentaires sont à divers stades d'appel d'offres, selon les données du gouvernement.

ReNew, l'une des plus grandes entreprises indiennes d'énergie propre, a un plan de dépenses en capital de 350 milliards d'INR et un portefeuille total de 13,7 GW, dont environ 8 GW sont opérationnels. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, l'entreprise fondée par Sumant Sinha s'est associée à Fluence, soutenue par AES et Siemens, pour former une entreprise à parts égales dans le domaine du stockage de l'énergie en Inde.