Renew Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni. Les segments de la société comprennent les services d'ingénierie, la construction spécialisée et les activités centrales. Les capacités de la société comprennent le rail, l'infrastructure, l'énergie, l'environnement et la construction spécialisée. La société est un fournisseur de services d'infrastructure pour le réseau ferroviaire national, et soutient ses opérations quotidiennes en fournissant des activités essentielles et non discrétionnaires de maintenance des actifs. La société fournit une gamme de services, y compris la gestion des actifs civils, les clôtures, la dévégétalisation, le drainage et les services d'électrification. La société fournit des services d'ingénierie spécialisés, notamment en matière d'infrastructures civiles, de drainage spécialisé, d'éclairage et d'électricité. Elle prend également en charge tous les aspects de la fourniture d'infrastructures de réseaux de télécommunications sans fil. Ses services sont associés aux opérations de réduction des risques dans les installations nucléaires, qui comprennent le traitement des déchets, le retraitement, le déclassement et les opérations de décontamination.

Secteur Construction et ingénierie