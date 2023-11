Renew Holdings plc est une société de services d'ingénierie basée au Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : Les services d'ingénierie et la construction spécialisée. Le segment des services d'ingénierie se concentre sur les marchés du rail, de l'infrastructure, de l'énergie (y compris nucléaire) et de l'environnement, qui sont régis par des réglementations. La société est un fournisseur de services d'infrastructure pour le réseau ferroviaire national, et soutient ses opérations quotidiennes en fournissant des activités essentielles et non discrétionnaires de maintenance des actifs. Le segment des bâtiments spécialisés se concentre sur les marchés résidentiels, les monuments historiques et les marchés scientifiques à Londres et dans les comtés limitrophes. La société fournit une gamme de services, notamment des services de gestion des actifs civils, de clôture, de dévégétalisation, de drainage et d'électrification. La société fournit des services d'ingénierie spécialisés, notamment en matière d'infrastructures civiles, de drainage spécialisé, d'éclairage et d'électricité. La société est également engagée dans la fabrication et la production nucléaire.

Secteur Construction et ingénierie